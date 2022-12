Lielā daļā valsts braukšanas apstākļi vēl arvien īpaši apgrūtināti. Talsu apkārtnē - kritiski slikti

Uz valsts galvenajiem autoceļiem īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Tūjas krustojumam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai, Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa posmos Baltezers-Saulkalne (A4) un Salaspils-Babīte (A5). Tāpat īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Salaspilij, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai, un Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei un no Talsiem līdz Usmai.