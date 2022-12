"Saņemot diagnozi "vēzis" daudzi domā – pie ārsta vajadzēja vērsties laicīgāk!" Prostatas vēža pacienta pieredze

Šādas privilēģijas ir ne visiem prostatas vēža pacientiem, it īpaši, ja slimība atklāta novēloti. Statistikas liecina, ka Latvijā katru gadu cīņu ar prostatas vēzi zaudē divas reizes vairāk vīriešu, nekā vidēji Eiropas Savienībā. 2021. gadā tie bijuši gandrīz 500 vīriešu, kas nozīmē – 500 salauztas ģimenes. No šīm nāvēm varētu izvairīties!

No 2021. gada Latvijā ir ieviesta valsts apmaksāta profilaktiskā pārbaude prostatas vēža noteikšanai jeb prostatas vēža skrīnings. Tas paredz specifisku asins analīžu veikšanu reizi divos gados divām iedzīvotāju grupām – visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem un vīriešiem no 45 līdz 50 gadu vecumam, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam.