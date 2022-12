"Danske Bank" ASV atzīst vainu krāpniecībā; maksās divu miljardu dolāru naudassodu

""Danske Bank" vainas atzīšana un divu miljardu dolāru naudassods demonstrē, ka Tieslietu ministrija dedzīgi aizsargās ASV finanšu sistēmas integritāti no netīras ārvalstu naudas neatkarīgi no tā, vai tā ir no Krievijas vai citām valstīm" skaidro ģenerālprokurora vietniece Līza Monako.