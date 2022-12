Daļa opozīcijas nebalsos par Kariņa valdību, jo "nesaskan prioritātes"

Rosļikovs novēlēja ministriem būt par līderiem katram savā jomā, kā arī ieteica AS nomainīt Didža Šmita kandidatūru ministra amatam, sakot, ka partijai vēlāk būšot kauns par viņa darbu.

Koalīcijas deputāts, AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars uzsvēra, ka AS atbalsta jauno valdību un ir deleģējusi savus ministrus, lai nodrošinātu valsts drošību un sociālekonomisko attīstību. Mērķis ir vērst lietu kārtību uz labo pusi, reizē labi apzinoties, ka "gaidāmo izaicinājumu apjoms var izrādīties daudz lielāks, kā mēs to esam paredzējuši, rakstot šīs valdības deklarāciju", pauda Tavars.