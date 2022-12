Noklausies, kā Marsa zondei uzklūp smilšu velns

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature Communications” , sniegta pavisam jauna informācija par to, kā šie īslaicīgie fenomeni uz Sarkanās planētas dzenā smiltis.

Smiltis uz Marsa ir visur. Uz tā virsmas un gaisā. To kustības ietekmē Marsa laikapstākļus un klimatu, kā arī otrādi – laikapstākļi un klimats ietekmē tās. Labāka šo kustību izpratne ir ļoti svarīga, lai modelētu Marsa klimatu un plānotu nākotnes misijas.

Smilšu velni veidojas, kad siltāks gaiss pie Marsa virsmas paceļas augstāk un sāk rotēt, līdzi paraujot smiltis. Džezero krāterī, kur darbojas zonde, smilšu velni plosās bieži, tomēr neviens no tiem iepriekš nebija “uzklupis” zondei. 2021. gada 27. septembrī viens no smilšu velniem to mainīja un taisnā ceļā metās virsū pašgājējam, kas tūliņ iedarbināja zinātniskos instrumentus, lai iemūžinātu notiekošo.