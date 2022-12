Ieputināts auto – kā rīkoties?

"Šobrīd piedzīvojam šīs ziemas sezonas pirmos sniegputeņus, un tie ir īpaši liels pārbaudījums automašīnu šoferīšiem. Papildus tam, ka gandrīz katru rītu automašīna jāatbrīvo no sniega un kārtīgi jāiesilda, varam nonākt situācijās, kad mašīna tiek ieputināta pavisam. Ja automašīna ir ieputināta pašu dzīvesvietā, atliek ņemt sniega lāpstu un atbrīvoties no sniega, Taču nereti automašīna ir tīta biezā sniega kārtā, piemēram, uz ielas vai pie darba vietas. Lai veiksmīgi tiktu vaļā no sniega, noteikti ziemas sezonā spēkrata bagāžas nodalījumā turiet sniega lāpstu vai birsti ar izbīdāmu kātu, kā arī aerosolu ar atsaldējošo šķidrumu," skaidro "Gjensidige Latvija" vecākais sauszemes transportlīdzekļu eksperts Latvijas transportlīdzekļu atlīdzību grupā Oskars Stankevičs.

Liela problēma gadījumos, kad automašīna ir tikusi ieputināta, ir veiksmīga izbraukšana no notikuma vietas. Šī iemesla dēļ svarīgi atbrīvot ceļa daļu automašīnas riteņu priekšā un aizmugurē no sniega, lai varētu "iešūpot" mašīnu un sākt braukšanu. Tāpat būtiski notīrīt sniegu vēlamajā braukšanas virzienā, kas ir augstāks par automašīnas zemākajām virsbūves daļām. Šādi izvairīsieties no automašīnas detaļu apskādēšanas un būs vieglāka izbraukšana no ieputinātās vietas.