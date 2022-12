Kāpēc Ziemassvētku lampiņas vienmēr sapinas murskulī?

2007. gadā zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences” tika publicēts pētījums, kurā tika skaidrots šis mokošais fenomens. Eksperimentā zinātnieki kastē ievietoja dažādu garumu striķīšus un kasti sakratīja tādā veidā, lai striķīši tajā būtu kā veļa ieslēgtā veļasmašīnā. Process tika atkārtots vairāk nekā 3400 reizes. Izrādījās, ka mezgli sāka veidoties jau pirmajās kastes sakratīšanas sekundēs. Visa eksperimenta laikā izveidojās vairāk nekā 120 mezgli.