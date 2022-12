Dažās ASV daļās Ziemassvētku vakarā gaidāms aukstuma rekords

Saskaņā ar meteoroloģiskā dienesta datiem, laikapstākļu brīdinājumi no Kanādas līdz Meksikas robežai kopumā skāruši aptuveni 240 miljonus cilvēku. Nāves gadījumu skaits sestdienas vakarā pieaudzis līdz 17, ziņo raidorganizācija NBC.

Ņujorkā ar aptuveni astoņiem miljoniem iedzīvotāju piektdien notika reta gaisa temperatūras pazemināšanās: jau dažu stundu laikā termometra stabiņš noslīdēja no plus 11 līdz mīnus 12 grādiem. Ēri apgabalā, uz dienvidiem no Lielajiem ezeriem Ņujorkas štatā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu darbs dažkārt bija paralizēts. Par apgabalu atbildīgais Marks Polonkarzs sociālajā tīklā “Twitter” aicināja zvanīt uz neatliekamās palīdzības numuru tikai “viskritiskākajos un dzīvībai bīstamākajos gadījumos”, lai līnijas būtu brīvas. Viņš mudināja iedzīvotājus palikt savās mājās, neskatoties uz elektrības un apkures pārtraukumiem.