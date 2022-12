Video ⟩ "Aiz priekškara": Krievija karojot pret neticīgajiem un Sātanu

Viens no ievērojamākajiem ASV vēsturniekiem, kas specializējies Centrāleiropas un Austrumeiropas vēsturē, Jēlas universitātes profesors Timotijs Snaiders Zelenska vizītes kontekstā norādīja, ka visa Rietumu pasaule ir Ukrainas parādnieki. "Man personīgi lielākais parāds attiecas uz brīvību. Šo vārdu mēs, amerikāņi, lietojam diezgan bieži, taču dažreiz mēs zaudējam izpratni par to, ko tas patiesībā nozīmē. Apmēram pēdējos 30 gadus mums ir piemitis ļoti slikts ieradums uzskatīt, ka brīvība ir kaut kas tāds, ko mums sniedz lielāki spēki, piemēram, kapitālisms.

Tā vienkārši nav taisnība, un ticība tam ir padarījusi mūs mazāk brīvus. Vienmēr būs tā, ka brīvība ir atkarīga no riskantiem centieniem pretstāvēt lielākiem spēkiem. Citiem vārdiem sakot, brīvība vienmēr būs atkarīga no ētiskas apņemšanās veidot citu un labāku pasauli, un tā vienmēr cietīs, ja paļausimies, ka pasaule darīs darbu mūsu vietā."

Kodolieroči kā suverenitātes garants

Atšķirībā no pārējās pasaules Kremlis agresīvi izplata naratīvu, ka ir sācies Trešais pasaules karš, kurā pret Krieviju karo 50 valstis. Dažādi militārie eksperti publikai cenšas iegalvot, ka Krievijas armija ir savā labākajā formā un pilna kaujas spara, tāpat tiek stāstīts, ka pretēji Rietumiem, kuriem izsīkst ieroču krājumi, Krievijai ieroču, turklāt vismodernāko, esot pārpārēm. Neviens no šiem apgalvojumiem neatbilst patiesībai. Krievija Ukrainā karo ar ļoti veciem un neprecīziem ieročiem, daži lietotie ložmetēji pat ir no Pirmā pasaules kara. Cita lieta, ka Krievija ir ļoti aktivizējusi savu kodolarsenālu, un, piemēram, kodolraķete "Yars" ir izvietota kaujas gatavībā.