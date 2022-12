Serbijā aizturēts Afganistānas armijas ģenerālis un snaiperis

Serbijas policija paziņoja, ka vīrieši aizturēti nelegālo imigrantu nometnē netālu no Suboticas, Serbijas ziemeļos. Neoficiālajā nometnē atradās 109 nelegālie imigranti, no kuriem 29 bijusi "interesanta pagātne", raugoties no drošības viedokļa.