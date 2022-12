Sadales tīkls: Vēsturiskā energoapgādes sistēma mainās un kļūst decentralizēta

"Pašlaik pieredzam to, kā mainās vēsturiskā energoapgādes sistēma, kļūstot decentralizēta. Proti, strauji pieaugot elektrotīklam pieslēgto enerģijas ražotāju skaitam, enerģija elektrotīklā ieplūst no daudziem punktiem un plūst dažādos virzienos, nevis kā tas bijis sākotnēji - vienā virzienā - no lielajiem ražotājiem (HES, TEC), kuru skaits faktiski nemainās, pie patērētājiem," skaidroja Jansons.