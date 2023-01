Meņģelsone: Pēc algu celšanas mediķiem vairs nevajadzēs strādāt vairākās vietās

Viņa atzina, ka minētās atalgojuma sistēmas izmaiņas prasīs daudz vairāk līdzekļu, bet par to jau patlaban tiekot diskutēts.

Kaut arī valdības deklarācijā ir izvirzīts mērķis virzīties uz veselības nozares finansējumu 12% apmērā no kopējā valsts budžeta, ar to nav pietiekami, uzskata Meņģelsone. Viņasprāt, lai izdarītu visu nepieciešamo nozarē, finansējuma apjomam būtu jābūt 15% no valsts budžeta.