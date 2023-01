Jauns sākums. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm

Jaunais gads sākas ar jaunu elpu: būsi pilns enerģijas un idejas birs kā no pārpilnības raga. Lai arī kādā jomā – eksaktā vai radošā – tu darbotos, mūzas būs līdzās. Kolēģi brīnīsies, ka kaut ko tādu var izdomāt un dabūt gatavu! Kādam interesanta sadarbība var izveidoties saistībā ar ārzemju tēmu. Tikai pievērs uzmanību finanšu jautājumiem – katrai idejai ir sava cena. Brīvajā laikā jaukas tikšanās ar draugiem, un saviesīgi bezbēdīgās sarunās var rasties jauns biznesa plāns. Prieku sagādās arī kāda kultūras pasākuma apmeklējums.

Šonedēļ daudz emociju. Brīžos, kad darbi iet no rokas un Fortūna smaida, arī tavu seju rotā smaids un noskaņojums ļoti optimistisks. Ja kaut kas ne tā – villa pa gaisu. It īpaši tad, ja kāds no kolēģiem kaut ko nav izdarījis, bijis paviršs, vai sajaucis. Ievelc elpu un mēģini savaldīties, jo izlietu ūdeni nesasmelsi un izteiktus vārdus atpakaļ nepaņemsi. Labs laiks jaunai sadarbībai, bet ne visai labs lietišķu jautājumu kārtošanai iestādēs. Brīvdienās kopā ar ģimeni dodies izbraucienā, apmeklējiet kultūras pasākumus vai amatnieku tirdziņus.