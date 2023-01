Ķīnas zonde uz Mēness atradusi vēl neredzētus "eksotiskos" iežus

1,731 kilogramos iežu paraugu tika identificēti septiņi dažādi iežu veidi, no kuriem viens bija pilnīgi jauna veida Mēness bazalts, kas radies laikā, kad Mēness vēl bija vulkāniski aktīvs.

Šis regolīts pagaidām ir jaunākais, kas atgādāts no Mēness, pētniekiem sniedzot iespēju ielūkoties citādā Mēness attīstības periodā nekā citi iežu paraugi.

Zinātnieki arī raksta, ka daži no šiem Mēness iežiem ir “eksotiski”, proti, tie veidojušies aptuveni 400 kilometru attālumā no vietas, kur tika atrasti, un to savākšanas vietā nonākuši pēc asteroīdu triecieniem pagātnē.