Mūrniece par to, kā ir būt sievietei politikā: man teica, uzaudzē labi biezu ādu!

Kritizēs tevi par visu - to, ko tu saki, un arī to, ko nesaki. Kritizēs par to, kā tu izskaties, - kādam nepatiks mati, kādam kleita. Un tā jau arī ir, slavē reti vai nekad. Dažkārt ir tā, ja jau neko nesaka, tad tā pat ir uzslava politiķim."