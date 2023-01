"Peugeot" prezentējis vīziju par automobiļu nākotni

Ar šo koncepciju "Peugeot" ir radījis jaunus risinājumus, lai maksimāli darbotos pēc aprites ekonomikas principiem. Piemēram, ir izveidots formētais tekstils. No dizaina centra prototipu darbnīcām vai piegādātājiem iegūtie 100% poliestera audumu atgriezumi tiek izmantoti atkārtoti. Tie tiek termiski saspiesti vakuumā, bet kā saistviela pievienoti sveķi. Ar šo tehnoloģiju iegūst ārkārtīgi cietu un izturīgu materiālu, no kura var izgatavot gan nesošās daļas, gan apdares elementus. To var izmantot dažādām konstrukcijām, piemēram, durvju ailēm, un to nav nepieciešams apdarināt ar papildu detaļām – tāda konstrukcija ļauj šīs agrāk nomaskētās daļas atstāt nenosegtas.