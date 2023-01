"Klusums pirms kaut kā lielāka." Tuvākie mēneši Ukrainai būs ļoti smagi, norāda pētnieki

Skaidrs, ka kaut kas tāds nāks. Vai tas būs jau janvārī vai kaut kad martā - Ukraina to uzskata par neizbēgamu.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvalde paredz, ka nākamajos četros piecos mēnešos Krievijas armija var zaudēt vēl līdz 70 tūkstošiem cilvēku un tam Krievija esot gatava. Lai arī Krievijai trūkst moderno raķešu, kaujas laukā iespējams redzēt atlūzas no lādiņiem, kas ražoti vēl pagājušā gada pēdējos mēnešos.

Tā saucamie Irānas piegādātie "lidojošie mopēdi" noslogo Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un arī Latvijas armijas speciālisti vērtē, ka to notriekšana ir nesamērīgi dārga.

"Ja nemaldos, laikrakstā "The New York Times" tika publicēts, ka Ukrainas bruņotie spēki notriec Irānas dronus ar raķetēm, kas ir vairākas reizēs dārgākas nekā šie paši droni. Atbildot uz jautājumu par to, kas sagaida Rietumos, mums ir jābūt gataviem, ka mēs maksāsim par lietām, kas varbūt ne pārāk efektīvi tiek izmantotas. Piemēram, AIM-120 pretgaisa aizsardzības raķetes.