Latvijas iedzīvotāji uz gājēju pārejām joprojām jūtas nedroši

Jau no agras bērnības vecāki saviem bērniem māca šķērsot ceļu droši. Skats pa kreisi, pa labi un vēlreiz pa kreisi. Tieši šis pats princips neatkarīgi no vecuma vēl svarīgāks ir diennakts tumšajā laikā, it īpaši ziemas mēnešos. Kopumā vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 59 % aptaujā atzīst, ka uz gājēju pārejām jūtas drīzāk nedroši vai pilnībā nedroši. Savukārt tikai 38 % respondentu diennakts tumšajā laikā jūtas droši uz gājēju pārejām, liecina "Neste Latvija" veiktā aptauja.