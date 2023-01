Vai tuvākajos gados atteiksies no tehniskās apskates uzlīmēm?

Kā zināms no šī gada 2. janvāra CSDD sāka izsniegt jauna parauga vadītāja dokumentus, tai skaitā vadītāja apliecības ar moderniem pretviltošanas elementiem.

"Varu arī atklāt iespēju, ka tuvākajā nākotnē šādas uzlīmes vairs nebūs vajadzīgas, bet par to sīkāka informācija vēl sekos. Iespējams, ka atteiksimies no šīs uzlīmes līmēšanas vējstiklā, bet pietiks ar to, ka tehniskās apskates derīgums ir reģistrēts CSDD reģistrā," viņš norādīja.