Latvijas tiesu darbinieki izvirza ultimātu - algas palielināšana vai streiks

Strupišs cer uz politiskās kultūras un izpratnes attīstību, domājot par pietiekamu tiesu sistēmas finansēšanu. "Ja cilvēkam ir caura kabata un lieli ienākumi, tie tik un tā birst ārā. Līdz ar to pirmais, kas jādara, ir jāaizlāpa kabata, nevis jāpalielina ienākumi. Būtībā tiesībsargājošo institūciju sistēmas sakārtošana sakārto arī valsts pamatus, savukārt līdz tam būs grūti apkarot dažādas noziedzīgas darbības, kas savukārt rada negatīvu ietekmi uz valsts ekonomiku un budžetu," pauda AT priekšsēdētājs.

AT priekšsēdētājs arī norādīja, ka tiesu sistēma mēģina iet uz īsākiem lietu izskatīšanas termiņiem, bet tam ir vairāki šķēršļi, piemēram, lietā iesaistīto atrašanās ārzemēs. Runāts arī par to, kā rīkoties, ja rodas šaubas par to, vai lietās iesaistītie negodprātīgi neizmanto iespējas it kā slimības dēļ neierasties uz tiesas sēdēm. Līdz šim tikai ļoti retās reizēs tiesneši, esot ļoti nokaitinātiem, vērsušies ar pārbaudēm par šādu gadījumu pārbaudi, skaidroja Strupišs.