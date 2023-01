RD deputāti izstājas no partijas "Konservatīvie"

"Konservatīvie", kuri pēdējās Saeimas vēlēšanās nespēja pārvarēt 5% barjeru un palika bez vietas parlamentā, tagad ir palikuši arī bez ietekmes Rīgas domē. Sākotnēji šai partijai domē bija četri deputāti, no kuriem tagad palicis tikai viens - Valters Bergs, kurš iepriekš savukārt paziņoja par izstāšanos no "Konservatīvo" frakcijas, vienlaikus turpinot darboties partijā.

"Konservatīvie" veidoja daļu no Rīgas domes valdošās koalīcijas mēra Mārtiņa Staķa (PP) vadībā.

Rīgas domē pēc frakcijas "Latvijas attīstībai" aiziešanas no koalīcijas to veido 34 no 60 domes deputātiem, tātad vēl trīs balsis valdošā koalīcija nemaz nevar atļauties zaudēt.