Krievijas un ASV salas, kuras šķir vien daži kilometri un 21 stunda

Tu noteikti domā, kā tas ir iespējams, ka tik tuvu viena otrai esošas salas šķir teju diennakts. Tur taču cilvēks var kļūt par īstu ceļotāju laikā, dažās minūtēs no rītdienas nonākot vakardienā un otrādi.

Ja vēlies to piedzīvot, tad paķer biezo mēteli un dodies apciemot Lielo un Mazo Diomēdu. Abas salas atrodas Beringa šaurumā, kas Sibīriju atdala no Aļaskas.

Iemesls, kāpēc uz salām tā atšķiras laiks, ir tas, ka dažus kilometrus platajā spraugā atrodas starptautiski pieņemtā Datuma maiņas līnija, kur jaunais datums robežojas ar iepriekšējo. Laika atšķirība starp vienu un otru pusi ir 20 vai 21 stunda atkarībā no brīža gadā, vēstīts vietnē “Unilad”.

Noteiktā gada laikā ir pat iespējams aizpeldēt no vienas kalendāra dienas uz otru. Protams, to darīt būtu visai muļķīgi, ņemot vērā, ka tu grasītos šķērsot ne tikai Datuma maiņas līniju, bet arī robežu starp ASV un Krieviju. Turklāt, ja tu no ASV piederošās salas nonāktu uz Krievijai piederošā Lielā Diomēda, tad tevi pārsteigtu pamatīga garlaicība, jo uz salas neviens nedzīvo. Jāpiemin, ka uz Mazā Diomēda gan dzīvo saujiņa ļaužu. Pēdējās aplēses liecina, ka uz tās mājvietu atraduši 110 cilvēki.