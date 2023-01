Vācija varētu nodot Ukrainai 10 līdz 15 "Leopard 2" tankus

Ziņu avoti vēstīja, ka piegāde ir iespējama oktobrī vai novembrī, ja nekavējoties tiks veikti pasūtījumi. Ja pēc Vācijas valdības lēmuma "tiks izdarīts viss iespējamais", tad no šī gada trešā ceturkšņa varēs piegādāt pa vienam tankam "Leopard 2" nedēļā.

FAZ arī kļuva zināms, ka Vācija izskata iespēju piegādāt Ukrainai vēl 29 tankus "Leopard 2", kas pašlaik ir paredzēti Slovākijai un Čehijai. Tas būtu iespējams, ja Slovākijas un Čehijas valdības piekristu šādai pārdalei. Tādā gadījumā Slovākija un Čehija saņemtu šos tankus nevis šogad, bet no 2024.gada sākuma pa trim tankiem mēnesī.

Ziņu avoti nozarē arī informēja, ka Vācijas bruņojuma ražošanas kompānijas "Rheinmetall" un "Krauss-Maffei Wegmann" līdz gada beigām varētu piegādāt papildus kājnieku kaujas mašīnas "Marder", bruņutransportierus "Fuchs" un vecākus kaujas tankus "Leopard 1". Šiem uzņēmumiem pašlaik ir 88 norakstīti tanki "Leopard 1A5", no kuriem 80 ir iespējams izremontēt. 20 šādi tanki varētu būt gatavi "astoņu mēnešu laikā no pasūtījuma brīža".

Par 40 kājnieku kaujas mašīnām "Marder", kuras Vācijas valdība jau ir apsolījusi Ukrainai, nozares pārstāvji izteicās, ka 20 no tām var tikt piegādātas līdz aprīļa beigām, bet pārējās jānosūta no Bundesvēra noliktavām. Ja tiktu veikts pasūtījums, tad no jūlija varētu sagādāt pa 10 kaujas mašīnām mēnesī.