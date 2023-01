Mūrniece: arī draudzenes nodevība politikā bija mans stipruma brīdis

Kad man bija deviņi gadi, nākot no skolas, es par pēdējām 20 kapeikām nopirku saldējumu. Es zināju, ka tā ir pēdējā naudiņa un līdz pensijai vairs nebūs. Man ļoti gribējās saldējumu, un es to pa kluso upmalā apēdu. Kad atnācu mājās, vecmamma man teica - es tevi tādu neaudzināju. Man pietika ar šiem vārdiem, lai saprastu, ka viss ir jādara atklāti, tieši un patiesi. Kad man bija 10 gadi, es biju apsolījusies iestāties mūzikas skolā, bet nokavēju uzņemšanu. Zināju, ka nevaru iet mājās un teikt, ka esmu nokavējusi. Es ielauzos mūzikas skolas direktora kabinetā un skaļi nodziedāju dziesmu - un direktoru tas pārliecināja. Mani uzņēma, un es sapratu, ka viss ir no manis pašas atkarīgs. Es varu padoties un varu nepadoties. Es nepadevos!" savu stāstu turpina Linda.