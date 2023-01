FOTO ⟩ Latvijā ierodas jaunie "Volkswagen ID. Buzz" un "ID. Buzz Cargo"

Informācijas un izklaides sistēmas bāzes versijā jau ir iekļauti "We Connect" un "We Connect Plus" pakalpojumi, "App-Connect" (tostarp "App-Connect Wireless") viedtālruņa integrācijai un DAB+ (digitālā radio uztveršana). Modelim "ID. Buzz Cargo" pakalpojumi "App Connect" un DAB+ pieejami papildu komplektācijā.