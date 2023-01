Krāpnieki internetā vairs neuzdodas par Nigērijas prinčiem, bet gan ukraiņu atraitnēm

McPHOTO via www.imago-images.de

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" janvārī novērojusi jaunu tendenci - pikšķerēšanas e-pastus no viltus Nigērijas karaļnama ir aizstājuši pikšķerēšanas e-pasti no viltus ukraiņu atraitnēm, kuras vēlas kādam atstāt mantojumu, pavēstīja "Cert.lv" pārstāvji.