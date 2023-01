Video ⟩ Kamēr Jēkabpils cīnās ar plūdu sekām, citas pašvaldības vēlas mazināt ierobežojumus applūstošajām vietām

Daļa teritorijas ir krietni uzbērta, bet, neraugoties uz to, pat neesot plūdu laikam, uz pļavas stāv ūdens.

"Ja šeit sākas šī blīvā apbūve, tas nozīmē to, ka cilvēki prasīs dambjus. Prasīs pasargāt šīs teritorijas no applūšanas, bet neviens dambis, neviena atjaunota meliorācijas sistēma, neviena uzbērta paliena kopumā nesamazina ūdens daudzumu dabā. Un tas tikai nozīmē to, ka mums jau rodas vēl lielāks spiediens uz citām teritorijām, kas varbūt šobrīd pat neapplūst," stāsta Latvijas Dabas fonda eksperte Rūta Sniedze-Kretalova.