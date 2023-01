Samazinās Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās

Kopumā no visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 101 cilvēkam Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 91 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit - ar smagu slimības gaitu.

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 32 pacienti ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 25 cilvēki ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet 13 - no 60 līdz 69 gadiem. Septiņi cilvēki ar vidēji smagu slimības gaitu ir 50 līdz 59 gadus veci, seši - 90 līdz 99 gadu vecumā, četri - 40 līdz 49 gadu vecumā, divi ir līdz deviņu gadu vecumam, bet pa vienam cilvēkam bija vecumā no 10 līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem.