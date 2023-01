Jau šogad tiks atklāts Rīgas panorāmas rats

“Šī pārstādīšana gan Latvijā, gan mūsu uzņēmuma pieredzē būs unikāla ar to, ka abi koki tiks pārstādīti vienkopus, neatdalot to kopā savijušās sakņu sistēmas. Lai nodrošinātu augstu koku dzīvotspēju, pārstādot tos neatdalīsim, saglabājot pēc iespējas vairāk saknes, un no tagadējās atrašanās vietas ar ceļamkrāna palīdzību pārcelsim uz jauno mājvietu. SIA “LABIE KOKI” komanda rūpīgi plāno šo procesu, lai pārliecinātos, ka koki veiksmīgi augs jaunajā vietā, kur mēs tos turpināsim pieskatīt un kopt. Priecājamies, ka varam palīdzēt kokus saglabāt un Rīga būs par vienu sakoptu, zaļu atpūtas vietu bagātāka,” saka Kristīne Beņķe.