Reinbahs zaudē Rīgas pašvaldībai tiesā par viņa atlaišanu

Reinbahs bija iesniedzis kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīta prasība lietā par viņa atstādināšanu no amata un vidējās izpeļņas piedziņu, taču Augstākā tiesa nepieņēma kasācijas sūdzību, līdz ar to stājies spēkā apgabaltiesas spriedums, ar kuru pašvaldības rīcība, atstādinot Reinbahu no darba bez algas saglabāšanas uz ilgu laiku, kamēr tiks izskatīta kāda no divām pašvaldības prasībām par viņa darba līguma izbeigšanu, ir atzīta par pamatotu.