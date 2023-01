Video ⟩ Krievija plāno pastiprināt uzbrukumus Bahmutai

Jau vēstīts, ka kāda anonīma ASV amatpersona 5.janvārī paziņoja, ka “Vāgnera” spēkiem ir vairāk nekā 4100 kritušo un 10 000 ievainoto. No tiem vairāk nekā 1000 tika nogalināti laikā no novembra beigām līdz decembra sākumam netālu no Bahmutas.