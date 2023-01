Vai Brisele aizliedz malkas un šķeldas apkuri?

To publicējis Facebook konts, kas regulāri izplata maldinošu un nepatiesu informāciju. Tāda ir arī vēsts par it kā aizliegto malku un šķeldu.

Dažādu interešu grupu vidū ir domstarpības par to, vai ES būtu jāveicina meža biomasas jeb koksnes izmantošana enerģijas ražošanā un siltumapgādē. Vides aizstāvji norāda, ka koksnes kurināmajam piešķirtais atjaunojamā energoresursa statuss un ar to saistītie atbalsta mehānismi Eiropā ir veicinājuši mežu izciršanu. Lai gan meži ataug, tas notiek daudz lēnāk nekā to sadedzināšana, kas rada CO2 izmešus un veicina bioloģiski daudzveidīgu mežu īpatsvara samazināšanos. Savukārt mežu īpašnieki un enerģijas ražotāji norāda, ka koksnes izmantošana siltumapgādē stimulē ekonomiku un veicina valstu enerģētisko neatkarību.