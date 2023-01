Vai ES plāno aizliegt apkurē izmantot malku?

Janvāra vidū Latvijas Meža īpašnieku biedrība izplatīja paziņojumu, kura virsrakstā aicina no ES direktīvas svītrot “aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumapgādē”. Asociācijas aicinājumu pārpublicēja daži ziņu portāli, un runas par “malkas aizliegšanu” sāka izplatīties arī sociālajos medijos. Re:Check secināja, ka biedrības paustais ir pārspīlēts un maldinošs. Viens no direktīvas priekšlikumiem paredz nākotnē vairs ar dažādiem atbalsta mehānismiem neveicināt meža biomasas jeb koksnes kurināmā izmantošanu katlumājās, taču netiek plānots to aizliegt. Piedāvātie ierobežojumi attiecas uz centralizētās siltumapgādes katlumājām, kurās pamatā izmanto šķeldu. Tie neskar malkas vai cita koksnes kurināmā izmantošanu individuālajās krāsnīs.