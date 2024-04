Latvija pēc investoru vērtējuma ierindojas sestajā vietā Centrālajā un Austrumeiropā

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras vadītājs Florians Šrēders norāda, ka tas ir nopietns signāls, ja vairāk nekā puse no aptaujātajiem uzņēmumiem norāda, ka trūkstoša darbaspēka dēļ ir bijuši spiesti atteikties no papildu pasūtījumiem. 33% arī norādījuši, ka šī iemesla dēļ viņiem nācies samazināt plānotās investīcijas .

Uz jautājumu par apmierinātību ar Latvijas regulējumu attiecībā uz darbaspēka piesaisti no trešajām valstīm, 47% respondentu norādīja, ka tas būtu vismaz nedaudz jāatvieglo un tikai 8% bija pilnībā apmierināti ar šo regulējumu.

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera veic uzņēmumu konjunktūras aptauju kopā ar 16 citām Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm kopš 2006.gada. Šī gada aptauja norisinājās no 21.februāra līdz 22.martam un tajā piedalījās 1535 šī reģiona uzņēmēji, no tiem 76 bija no Latvijas. Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerā ir vairāk nekā 450 biedru.