Krievijā beigušās "Apple" ierīču oriģinālās rezerves daļas

Avots atklājis, ka viens no servisiem ir paziņojis par to, ka jaunu rezerves daļu “Apple” iekārtām vairs nav atlicis. Līdz ar to “iPhone 14” un “15” oficiāli ir pārtraukts tehniskais atbalsts Krievijā. Savukārt vecākiem telefonu modeļiem rezerves detaļas Krievijai nav piegādātas jau kopš pagājušā gada decembra.