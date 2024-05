Meža ceļu svarīguma dažādie aspekti

Uz bieži uzdoto jautājumu, kāpēc gar ceļa malām ir tik dziļi grāvji, Caune atbild: ”Vēsturiski, kad 20. gadsimta sešdesmitajos gados sāka meža autoceļu būvniecību, tos būvēja kopā ar mežu meliorāciju. Lai samazinātu nocērtamās platības, ceļus būvēja blakus meliorācijas grāvjiem. Un, ja šis grāvis bija meliorācijas novadgrāvis, kam bija uzdevums savākt ūdeni no mazākiem novadgrāvīšiem, kurus sauc par susinātājgrāvjiem, tad tā dziļums ir 2-3 metri.

Sāngrāvju dziļums ir atkarīgs no grunts. Ja tā ir mālaina, tad no zemes klātnes grāvja dziļumam jābūt 0.4 m, bet, ja smilšaina grunts, tad – 0,2 m. Ja pieliekam klāt ceļa konstrukcijas augstumu, tad minimālais grāvja dziļums būs no 0.6 līdz 0,7 m.”