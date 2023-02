Kompensācijās par vakcinācijas pret Covid-19 izraisītu kaitējumu plāno izmaksāt 25 000 eiro

Ierasti līdzekļus VM piešķīra no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", taču ministrija skaidro, ka šoreiz to nevar izdarīt līdz likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" pieņemšanai. Tādēļ VM rosina atļaut ZVA uzņemties saistības un veikt no ZVA budžeta izmaksas saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai līdz likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" pieņemšanai.