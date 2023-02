Policija lūdz sākt kriminālvajāšanu pret ļaundariem par kultūras centra ārdurvju dedzināšanu

Todien divi vīrieši piegāja pie kultūras un atpūtas centra aizmugurējām durvīm, aplēja tās ar benzīnu, aizdedzināja un aizskrēja prom no notikuma vietas. Tobrīd ēkā atradās vairāki cilvēki - gan personāls, gan mazi bērni, kuri pēc trauksmes signalizācijas sistēmas aktivizēšanās veiksmīgi evakuējās no centra. Neviens no ļaundaru noziedzīgā nodarījuma necieta.