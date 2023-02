Video ⟩ Mūrniece: Negribu iedomāties situāciju, kur «X stundā» nāktos mobilizēt neapmācītus cilvēkus

Mēs darām visu, lai nostiprinātu Latvijas valsts drošību. Madrides NATO samitā tika runāta ļoti atklāta valoda, atzīstot, ka NATO galvenais drauds, vienīgais īstais drauds ir Krievija. Un pagājušā gada 24. februāris pierādīja, ka ir iespējami dažādi scenāriji. Jā, mēs esam runājuši par informatīvo karu, par hibrīddraudiem. Jā, esam redzējuši arī alternatīvas karadarbības. Piemēram, informācijas karš. Bet 24. februāris pierādīja, ka ir iespējama arī pilna apmēra karadarbība. Ļoti brutāls un noziedzīgs karš. Pret ne tikai armiju, bruņotajiem spēkiem, bet arī pret civiliedzīvotājiem, pret kritisko infrastruktūru. Ja nav iespējams uzvarēt frontē, ja nav iespējams sakaut pretinieku militāri, tad Krievija izvērš karu pret civiliedzīvotājiem. Bombardējot arī to kritisko infrastruktūru. Tas nozīmē - elektrības padeves traucējumus. Iespējama ļoti daudzu sadzīves sfēru darbības traucēšana.

Kā mēs tiekam galā paši ar «saites» izveidošanu un stiprināšanu starp valsts institūcijām un iedzīvotājiem? Aptaujas un pētījumi rāda, ka Latvijā vēlme aizstāvēt valsti, kā to raksturo pētnieki, «nav ne augsta, ne zema» un atpaliek no kaimiņvalstīm, piemēram, no Igaunijas. Vai ar Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu mēs varēsim risināt šo problēmu?