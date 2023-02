FOTO un VIDEO ⟩ "Man šī bija pirmā tāda pieredze, kuru izbaudīju!" Aktieris Ritvars Toms Logins testē elektrificēto "Nissan Qashqai e-POWER"

Pirms nu jau vairāk nekā 15 gadiem japāņu autoražotājs "Nissan" izlaida pirmo pilsētas krosoveru "Qashqai". Laikam ejot, automašīnu tirgū strauji ielauzušies elektroauto un hibrīdi. Šis "Nissan" automobiļa modelis ir pirmais Eiropā, kas aprīkots ar e-POWER piedziņas sistēmu. To jaunākajā rubrikas "Slavenības vs. Auto" sērijā testēja aktieris Ritvars Toms Logins.

Jaunais "Nissan Qashqai" ir drošākais savā klasē, un to apliecina Neatkarīgās Eiropas jauno automobiļu drošības novērtēšanas organizācijas ("Euro NCAP") piešķirtais "Best in Class" apbalvojums "Small Off Road" kategorijā.