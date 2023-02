Briežos joprojām saglabājušies agrīnie Covid-19 varianti

Jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, Kornela Universitātes pētnieki izanalizēja 5700 baltastes briežu limfmezglu paraugus, kas savākti no 2020. līdz 2022. gadam, un salīdzināja tos ar Ņujorkas štata iedzīvotājos atrasto vīrusa variantu ģenētiskajām sekvencēm.