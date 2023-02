Braukšana ziemā: pieci padomi, kā uzlabot drošību uz ceļa

Pēc eksperta teiktā - sānslīdes gadījumā autobraucējiem nevajadzētu krist panikā. "Ja radusies sānslīde, šoferim jābūt mierīgam un jāievēro daži ieteikumi. Pirmkārt, nespiediet bremzi, lai novērstu auto izslīdēšanu no ceļa. Tā vietā ar stūri jākontrolē sānslīde. Ja auto aizmugure slīd uz labo pusi, braucējiem stūre ir jāgriež pa labi. Tikko iztaisnosies auto, tas pats notiks arī uz otru pusi. Protams, rīcība ir lielā mērā atkarīga no mašīnas specifikācijas. It īpaši no tās piedziņas veida – priekšpiedziņas un pilnas piedziņas auto manevri atšķirsies."