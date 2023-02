FOTO ⟩ Stāvēja šķūnī 15 gadus. ASV atrod ārkārtīgi retu "Shelby" spēkratu

Pašreizējais auto īpašnieks ir Baks Flemings, kurš reto spēkratu pārpircis no sava tēva. Viņš stāstīja, ka auto pamests šķūnī, jo tam salūzusi transmisija. Sākotnēji Flemings bija iecerējis to salabot, izmantojot "Daytona" detaļas, taču laika un enerģijas trūkuma dēļ viņš nolēmis to pārdot.