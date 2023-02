Nāves dūla: nāve ir vieglums, gaisīgums un prieks!

Nāve ir atkarīga no tā, kāda ir bijusi dzīve un aizgājēja pēdējie mēneši. Tāpēc svarīgi, lai pēdējos mēnešus, dienas – vienalga, vai tā ir slimība, kas cilvēku nolikusi uz gultas, vai vienkārši vecuma vājums, tuvinieki cenšas to vidi radīt mierpilnu, pozitīvu un vieglu. Nebēdāties, neskumt un neveidot to apkārtējo sajūtu smagāku, jo tas patiešām palīdz cilvēkam sajust mieru šajā dzīves svarīgajā brīdī.