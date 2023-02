Dubaijas TOP9 instagramīgākās vietas iespaidīgām fotogrāfijām

Miracle Garden

Savām acīm ziemā skatīt ziedošu tuksnesi – tā ir patiešām unikāla iespēja. No novembra līdz maijam šajā brīnumdārzā var uzņemt krāšņas bildes. Milzīgajā parkā no ziediem tiek veidotas brīnumskaistas kompozīcijas: sirds formas arkas, ziedu pilis, dzīvnieku figūras – tie ir tikai daži unikālās ainavu arhitektūras piemēri, kurus ir vērts iemūžināt.

Netālu atrodas arī slavenais tauriņu dārzs Dubai Butterfly Garden, kurā mīt vairāki tūkstoši spārnoto skaistuļu sugu – ja tev paveiksies, kāds no tiem, iespējams, pat pozēs uz tavas plaukstas.

Tirdzniecības un izklaides komplekss The Pointe

The Pointe ir iepirkšanās un izklaides komplekss, kas atrodas Palm Jumeirah. Kompleksa teritorijā atrodas veikali, restorāni, izklaides centri un 1,5 km gara pastaigu promenāde Starp citu, no tās paveras lielisks skats uz pasaulslaveno kūrortu Atlantis, The Palm. Lai iegūtu daudz instagramīgu fotoattēlu, kas vēl ilgi neļaus aizmirst Dubaiju, šīs vietas apmeklējumu ir vērts ieplānot saulrieta laikā.