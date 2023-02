VIDEO ⟩ Ielūkojies procesā, kā auto tiek noņemts no uzskaites

Par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā tiek izdarīta atzīme Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, bet transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība netiek atgriezta un tās atvērumā ieraksti netiek izdarīti.

Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc šā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis jāatjauno uzskaitē, vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski e-CSDD.

Transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, jāveic noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas.