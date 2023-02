5 lietas, ko nekad neteikt bērnam, ja gribat, lai viņš uzaugtu par pašpārliecinātu un laimīgu cilvēku

Ikviens no vecākiem vēlas, lai viņa bērns izaug ne tikai fiziski vesels, bet arī emocionāli un psiholoģiski pilnvērtīgs. Tas ir būtiski, lai jau pieaugušā vecumā varētu pašrealizēties, nodrošinot veiksmīgu karjeru un laimīgu ģimenes dzīvi. Taču bieži vien vecāki, neko ļaunu negribot, bērnam nodara kaitējumu ar vārdiem, kas ne tikai sāpina, bet var radīt mazvērtības kompleksus un citas psiholoģiskas problēmas. Ko nekad neteikt, lai ikviens uzaugtu par pašpārliecinātu un laimīgu cilvēku? Par to stāsta Ģimenes psiholoģijas centra LĪNA psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite apmācībā Dace Melngalve, kura ikdienā strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem dažādu bērnu uzvedības un emocionālu grūtību gadījumos.

Vai esat dzirdējuši, ka pieaugušie saka bērnam - tu gan esi nejauks, nepaklausīgs, slinks u.c.? Citi savukārt izvēlas mīļvārdiņu, kuriem ir negatīva nozīme, piemēram, dumiķītis, sliņķītis, rupucītis, raganiņa vai citus. Taču svarīgi ir atcerēties, ka vārdi, ko cilvēki bērnībā bieži dzirdējuši par sevi, saglabājas atmiņā un kļūst par daļu no cilvēka priekšstatu par sevi.

Negatīvās “birkas” var ietekmēt bērna uzvedību, jo, ja viņš tiek saukts par sliktu, slinku vai nepaklausīgu, tas neveicina vēlmi uzvesties pareizi, čakli strādāt utt., bet vairo nevēlamu uzvedību. Vecākiem jāatceras, ka, ja negatīvi apzīmējumi tiek piešķirti situācijās, kur vecāki vēlas aizrādīt par nepareizu vai nevēlamu uzvedību, būtiski to nodalīt no bērna personības un rakstura, sakot, ka tas, ko darīji, ir nepareizi, taču nesaistīt to ar viņu kā personību un cilvēku kopumā.