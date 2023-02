VIDEO ⟩ Aculiecinieki par BMW izraisīto avāriju Rīgas centrā: "Automašīna šāvās kā bulta!"

"Pēkšņi viens riņkoja gandrīz vai uz 100 kilometriem stundā, pilnīgi kā lode, aizķēra malā stāvošo sarkanu mašīnu. No ielas otras puses mašīna virpuļojot ietriecās manī. Trieciens bija baigs. Es biju piesprādzējusies. Šķiet, ka nekas nekaiš, bet varbūt vēl ir šoks.

Abos negadījumos kopā cieta četras personas - divas no automašīnas "BMW", viena no "Toyota" un viena no "Škoda".