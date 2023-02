Prezidents Duda: Polijā atrodas 10 000 ASV karavīru

Turklāt Polijas prezidents runāja par to, kā viņa valsts palielina ieguldījumus savā aizsardzībā:

“Mēs pērkam ieročus un 2023. gadā aizsardzībai tērēsim vairāk nekā 4% no mūsu iekšzemes kopprodukta (IKP). Tas ir divreiz vairāk nekā gaidīts no NATO sabiedrotajiem. Šodien mēs veidojam universālo drošību - viens par visiem un visi par vienu!”

“Mūsu teritorijai ir stratēģiska nozīme, jo no šejienes pa Suvalku koridoru var nokļūt Baltijas valstīs. Ja netiks aizsargāts Polijas-Lietuvas robežas posms 65 kilometru garumā starp Baltkrieviju un Krievijas Kaļiņingradas apgabalu, Baltijas valstis tiks atdalītas no pārējām NATO valstīm. Mēs pret to izturamies ļoti nopietni - gan paši, gan mūsu Baltijas partneri.