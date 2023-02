Trīs tērpu idejas neaizmirstamai Valentīndienas svinēšanai

Sarkanā ir mīlestības un kaislības krāsa, tāpēc ir grūti iedomāties vēl kādu toni, kas vēl labāk raksturotu Valentīndienas būtību. Šī ir īstā diena, kad vilkt arī šādas krāsas apģērbu, tajā pašā laikā ar to nevajadzētu pārspīlēt, it īpaši, ja kopā ar mīļoto plānojat apmeklēt ne tik formālus pasākumus. Lai gan šajā dienā gaisā virmo romantika, laikapstākļu ziņā valda kārtīga ziema. Lai gan šogad tā ir bez sniega, tāpat auksta un nemīlīga, tāpēc ērtākais apģērbs noteikti ir džinsa bikses. Šajā sezonā joprojām modē ir bikses ar paplatinātiem galiem. Savukārt sarkana jaciņa piešķirs sievišķīgu un košu dzirksti šādam it kā tik ikdienišķam tēlam. Taču noteikti nebūs īstais variants pirmajam randiņam, kad nepieciešams atstāt neizdzēšamu iespaidu par sevi.